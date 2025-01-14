Мэрию Москвы обязали заплатить за покупку квартиры «дочери ГУЛАГа»

Фото: iStock/Zinkevych
Пресненский районный суд Москвы обязал департамент городского имущества предоставить 76-летней Елизавете Михайловой социальную выплату на приобретение квартиры площадью 33 кв. м. Как сообщает Русская служба Би-би-си, женщина боролась за это право более 30 лет.
Михайлова родилась в ссылке после того, как ее отца арестовали в 1937 году за предполагаемое участие в контрреволюционной организации. Мужчину приговорили к восьми годам, и вся семья была отправлена в ссылку. До ареста отец женщины работал в Азербайджане в сфере дипломатии и получил жилье в районе станции «Вешняки» в Москве.
Согласно решению суда, столичные власти обязаны в течение трех месяцев после вступления вердикта в силу предоставить средства на покупку квартиры. Несмотря на многочисленные отказы в течение последних лет, Михайлова продолжала добиваться своего права на жилье в городе, где жили ее родители до репрессий.
Читайте также:
В Москве машина BMW влетела в столб, минимум трое людей пострадали
Байден подвел итоги своего срока в финальной речи: все, о чем заявил президент США
Солдат РФ уничтожил ДРГ ВСУ и защитил рубеж обороны
Мария Моисеева