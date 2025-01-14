Солдат РФ уничтожил ДРГ ВСУ и защитил рубеж обороны

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Ефрейтор Вооруженных сил России Даниил Чекалин продемонстрировал героизм в бою с ВСУ, отразив атаки украинской диверсионно-разведывательной группы. В Министерстве обороны сообщили ТАСС, что благодаря действиям военнослужащего удалось уничтожить значительное число солдат противника и сдержать их продвижение.
По информации ведомства, Чекалин оперативно уведомил своего командира о приближающейся группе бойцов ВСУ. Он первым выстрелом ликвидировал пулеметчика врага, а затем продолжил вести бой, не позволяя противнику продвигаться.
Большая часть диверсантов была уничтожена лично Даниилом. Ефрейтор удерживал занимаемые позиции до подхода подкрепления.
Действия Чекалина не только помогли сорвать планы диверсионной группы, но и позволили подразделению сохранить рубеж обороны.
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«Продолжая вести бой, Даниил сковал действия противника, лишив его возможности дальнейшего продвижения», — сообщили в Минобороны.
Большая часть диверсантов была уничтожена лично Даниилом. Ефрейтор удерживал занимаемые позиции до подхода подкрепления.
Действия Чекалина не только помогли сорвать планы диверсионной группы, но и позволили подразделению сохранить рубеж обороны.
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Мария Моисеева