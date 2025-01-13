В Москве машина BMW влетела в столб, минимум трое ​людей пострадали

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В Москве произошла авария с участием автомобиля BMW. Пострадали минимум трое человек, передает Telegram-канал РЕН ТВ. Машина врезалась в столб, при этом один пассажир в салоне авто скончался.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, чтобы оказать помощь пострадавшим и зафиксировать причины аварии. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются, идет расследование.
В Telegram-канале РЕН ТВ выложили видео с места происшествия: за светом полицейской машины можно разглядеть повреждения авто.
12 января сообщалось, что пассажирский автобус опрокинулся на бок в городе Иловайск в ДНР. В салоне находились 37 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, ещё 27, включая четверых детей, пострадали.
В то же время ранее отмечалось, что количество дорожно-транспортных происшествий в Московской области в 2024 году стало меньше на два процента по сравнению с показателями предыдущего года. Снизилось число пострадавших и погибших в авариях.
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В Telegram-канале РЕН ТВ выложили видео с места происшествия: за светом полицейской машины можно разглядеть повреждения авто.
12 января сообщалось, что пассажирский автобус опрокинулся на бок в городе Иловайск в ДНР. В салоне находились 37 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, ещё 27, включая четверых детей, пострадали.
В то же время ранее отмечалось, что количество дорожно-транспортных происшествий в Московской области в 2024 году стало меньше на два процента по сравнению с показателями предыдущего года. Снизилось число пострадавших и погибших в авариях.
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Мария Моисеева