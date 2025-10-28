«Меркантильная и капризная девочка»: в России хотят запретить мультсериал «Маша и Медведь»
Политолог Попов предложил запретить мультсериал «Маша и Медведь» в России
В России предложили запретить показ популярного мультсериала «Маша и Медведь». С инициативой выступил политолог и общественный деятель Вадим Попов, заявивший, что мультфильм противоречит традиционным семейным ценностям.
По словам Попова, сюжет, в котором главная героиня живёт без родителей и воспитывается медведем, может сформировать у детей искажённое представление о семье. Он считает, что подобный пример «отчуждения» способен негативно повлиять на восприятие семейных отношений у несовершеннолетних зрителей.
«Этот продукт нельзя показывать детям. В нём слишком много примеров поведения, противоречащих традиционным российским ценностям», — передаёт слова Попова «Абзац».Активист также обратил внимание на отдельные эпизоды мультсериала, которые, по его мнению, содержат «вредные смыслы». В частности, он раскритиковал серию, где медведица предпочитает более «сильного и щедрого» поклонника, а также момент, в котором Маша истерикой заставляет волков лечиться.
По мнению Попова, поведение Маши, которую он называет «меркантильной и капризной», и образы других персонажей могут исказить понимание семейных ролей у детей. Общественник подчеркнул, что речь пока не идёт о включении мультфильма в реестр запрещённых произведений, однако он намерен добиваться ограничения его показа на телевидении и стриминговых платформах.