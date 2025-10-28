«Меркантильная и капризная девочка»: в России хотят запретить мультсериал «Маша и Медведь»

28 октября 2025, 10:54

Политолог Попов предложил запретить мультсериал «Маша и Медведь» в России

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

В России предложили запретить показ популярного мультсериала «Маша и Медведь». С инициативой выступил политолог и общественный деятель Вадим Попов, заявивший, что мультфильм противоречит традиционным семейным ценностям.





По словам Попова, сюжет, в котором главная героиня живёт без родителей и воспитывается медведем, может сформировать у детей искажённое представление о семье. Он считает, что подобный пример «отчуждения» способен негативно повлиять на восприятие семейных отношений у несовершеннолетних зрителей.





«Этот продукт нельзя показывать детям. В нём слишком много примеров поведения, противоречащих традиционным российским ценностям», — передаёт слова Попова «Абзац».