Мизулина ответила Даванкову после его жалоб на Лигу безопасного интернета в МВД

24 октября 2025, 14:47

Мизулина обвинила Даванкова в жалобах на Лигу безопасного интернета в МВД

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ответила депутату Вячеславу Даванкову на его жалобы на организацию в МВД.