Мизулина ответила Даванкову после его жалоб на Лигу безопасного интернета в МВД
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ответила депутату Вячеславу Даванкову на его жалобы на организацию в МВД.
Чиновница написала в телеграм-канале, что парламентарий дважды — в 2024 и 2025 годах — обращался к силовикам с просьбой провести проверку в отношении возглавляемой Мизулиной структуры. По итогам обеих доводы заявителя, по ее словам, не подтвердились. Один из его доносов широко обсуждался в СМИ, а сам Даванков молчит, отметила Екатерина.
Мизулина добавила, что в одном из обращений депутат также требовал привлечь к уголовной ответственности владельцев телеграм‑каналов «SHOT» и «Поздняков 3.0» из‑за публикаций о езде без прав и якобы пропаганде наркотиков с участием юного рэпера Baby Melo.
При этом его жалоба основывалась на обращении одного из родителей рэпера, который уже привлекался к ответственности за неисполнение обязанностей, добавила руководитель Лиги безопасного интернета.
Мизулина указала, что постоянный хайп на организации — не то, чего ждут от депутата. Люди прежде всего хотят исполнения предвыборных обещаний и реальных результатов, подчеркивает она.
Екатерина заключила, что партия, в которой состоит Даванков, в 2021 году обещала 5% налоги, оставлять все налоговые поступления в регионах и закрыть Рособрнадзор. Прошло четыре года — изменений нет, говорится в посте.
Читайте также: