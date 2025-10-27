В Госдуме отказались повышать штрафы чиновникам за оскорбление россиян
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект, который предлагал увеличить штрафы для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их запросов. Об этом сообщает «Абзац».
Документ предусматривал повышение штрафа по статье 5.61 КоАП со 100 до 150 тысяч рублей. В пояснительной записке отмечалось, что текущие штрафы для чиновников не индексировались с 2010 и 2013 годов, в то время как индекс потребительских цен за этот период превысил 100%.
Рекомендация комитета означает, что инициатива не будет продвигаться к рассмотрению в первом чтении.
