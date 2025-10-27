В Госдуме отказались повышать штрафы чиновникам за оскорбление россиян

27 октября 2025, 16:50

Фото: iStock/ANGHI

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект, который предлагал увеличить штрафы для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их запросов. Об этом сообщает «Абзац».