Мероприятия в честь Всемирной недели космоса пройдут на ВДНХ с 4 по 11 октября

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На ВДНХ стартовала программа, посвященная Всемирной неделе космоса, которая продлится с 4 по 11 октября.
Как сообщает пресс-служба выставочного комплекса, мероприятия включают более 20 различных событий. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, участники смогут узнать больше о работах советского ученого Константина Циолковского, ознакомиться с современными космическими исследованиями, а также посмотреть документальный фильм и пообщаться с летчиком-космонавтом.
Основные мероприятия пройдут в павильоне "Космонавтика и авиация" и интерактивном комплексе "Буран". Там состоятся экскурсии, лекции, кинопоказы и викторина, посвященные космосу.
Также специальную праздничную программу подготовил Музей космонавтики, где пройдет квест по наиболее значимым экспонатам, символизирующим начало космической эры. 4 октября в планетарии музея состоится мероприятие «Звездное небо октября. Звездное небо Байконура», посвященное обзору звездного неба и истории космодрома. 5 октября в кинозале Музея космонавтики будет показан фестиваль космических мультфильмов, после которого младшие посетители смогут проверить свои знания в ходе детского квиза.
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Основные мероприятия пройдут в павильоне "Космонавтика и авиация" и интерактивном комплексе "Буран". Там состоятся экскурсии, лекции, кинопоказы и викторина, посвященные космосу.
Также специальную праздничную программу подготовил Музей космонавтики, где пройдет квест по наиболее значимым экспонатам, символизирующим начало космической эры. 4 октября в планетарии музея состоится мероприятие «Звездное небо октября. Звездное небо Байконура», посвященное обзору звездного неба и истории космодрома. 5 октября в кинозале Музея космонавтики будет показан фестиваль космических мультфильмов, после которого младшие посетители смогут проверить свои знания в ходе детского квиза.
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Елена Перлова