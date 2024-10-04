Мероприятия в честь Всемирной недели космоса пройдут на ВДНХ с 4 по 11 октября

Юрист и эксперт по трудовому праву Headhunter Ольга Владимирова назвала июль и октябрь 2025 года наиболее выгодными месяцами для отпуска, так как в них насчитывается наибольшее количество рабочих дней — по 23 в каждом. Это позволяет получить более значительные отпускные выплаты.