Свечи Памяти зажглись в подмосковной Кашире

На Аллее Славы в городском округе Кашира в рамках Всероссийской акции «Огненные картины войны» зажгли свечи, образовавшие надпись: «Кашира помнит», красную звезду и силуэты летящих журавлей. Об этом сообщила администрация г.о. Кашира.
В преддверии Дня памяти и скорби у Вечного огня собрались представители администрации, депутатского корпуса, общественных организаций, ветераны, кадеты, волонтеры, жители.
К присутствующим на мероприятии обратился депутат Московской областной Думы Андрей Голубев. Он напомнил, что именно на каширской земле был остановлен и обращён в бегство враг.
«Тогда, 83 года назад, началась война с фашизмом и нацизмом. Наш народ противостоял объединенным силам Европы. Сегодня мы вновь сражаемся за свою независимость. И как наследники наших героических предков вновь говорим: «Победа будет за нами. Мы победим», – заявил Андрей Голубев.
Также к собравшимся у Вечного огня обратились председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, руководитель каширского отделения «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Ишков, председатель каширского районного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Михаил Ануров.
Настоятель Успенского собора иеромонах Александр Волков совершил литию по погибшим воинам.
Прежде сообщалось, что в День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Церемония возложения венка прошла в Александровском саду.
Вместе с президентом России к торжественному возложению венка подошли ветераны Великой Отечественной Войны, вооруженных сил, командующие подразделениями российской армии. После того, как венок был возложен на Могилу Неизвестного Солдата, глава государства почтил память воинов, отдавших жизнь за победу чстраны, минутой молчания. Затем прозвучал гимн России.
К Вечному огню также возложил цветы нынешний министр обороны Андрей Белоусов.
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К присутствующим на мероприятии обратился депутат Московской областной Думы Андрей Голубев. Он напомнил, что именно на каширской земле был остановлен и обращён в бегство враг.
«Тогда, 83 года назад, началась война с фашизмом и нацизмом. Наш народ противостоял объединенным силам Европы. Сегодня мы вновь сражаемся за свою независимость. И как наследники наших героических предков вновь говорим: «Победа будет за нами. Мы победим», – заявил Андрей Голубев.
Также к собравшимся у Вечного огня обратились председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, руководитель каширского отделения «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Ишков, председатель каширского районного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Михаил Ануров.
Настоятель Успенского собора иеромонах Александр Волков совершил литию по погибшим воинам.
Прежде сообщалось, что в День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Церемония возложения венка прошла в Александровском саду.
Вместе с президентом России к торжественному возложению венка подошли ветераны Великой Отечественной Войны, вооруженных сил, командующие подразделениями российской армии. После того, как венок был возложен на Могилу Неизвестного Солдата, глава государства почтил память воинов, отдавших жизнь за победу чстраны, минутой молчания. Затем прозвучал гимн России.
К Вечному огню также возложил цветы нынешний министр обороны Андрей Белоусов.
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Анастасия Хохлова