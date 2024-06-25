В Пушкине провели акцию памяти и скорби

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Акцию памяти и скорби провели в подмосковном Пушкине в связи с нападениями террористов Дагестане, ракетной атакой на Севастополь и пожаром во Фрязине, унесшим несколько жизней, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«24 июня в память о погибших жители округа, молодогвардейцы, активисты местного отделения партии «Единая Россия» и волонтёры зажгли свечи у мемориала «Скорбящая мать» и почтили память погибших минутой молчания», — говорится в сообщении.Взрослые и дети принесли к мемориалу цветы, игрушки и бумажных журавликов, а также выложили из горящих свечей слово «Скорбим».
24 июня в подмосковном Фрязине произошёл сильный пожар в здании на территории НИИ «Платан». В СКР сообщили о шести погибших, точное количество жертв устанавливается.
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