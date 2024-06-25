В Пушкине провели акцию памяти и скорби

Дороги Московской области по состоянию на утро вторника, 25 июня, практически свободны: общая загруженность оценивается на два балла, при этом на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе есть затруднения с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.