Мэру города в США грозит тюрьма за шпионаж

NBC: мэра калифорнийского города Аркадия Ван обвинили в шпионаже в пользу Китая
Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Мэра калифорнийского города Аркадия Эйлин Ван обвинили в незаконной работе на правительство Китая. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на Минюст США.



По данным ведомства, чиновница вместе с сообщниками действовала «под контролем» КНР для «продвижения интересов» последней. Ван, в частности, занималась «распространением прокитайской пропаганды» на американской территории.

Как отмечает телеканал, градоначальник входила в число тех, кто администрировал сайт U.S. News Center, объединяющий китайское сообщество в США. Этот ресурс она ранее создала совместно со своим женихом Яонингом «Майком» Суном.

Кроме того, женщина, предположительно, получала от китайской стороны тексты, например, о ситуации в Синьцзяне, и размещала их на портале, а также на своём собственном сайте.

Сама Ван призналась, что тайно служила интересам китайского правительства. Журналисты уточняют, что она согласилась признать вину и покинула пост мэра. Теперь ей грозит до десяти лет тюремного заключения.

Лидия Пономарева

