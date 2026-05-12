Мэру города в США грозит тюрьма за шпионаж
Мэра калифорнийского города Аркадия Эйлин Ван обвинили в незаконной работе на правительство Китая. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на Минюст США.
По данным ведомства, чиновница вместе с сообщниками действовала «под контролем» КНР для «продвижения интересов» последней. Ван, в частности, занималась «распространением прокитайской пропаганды» на американской территории.
Как отмечает телеканал, градоначальник входила в число тех, кто администрировал сайт U.S. News Center, объединяющий китайское сообщество в США. Этот ресурс она ранее создала совместно со своим женихом Яонингом «Майком» Суном.
Кроме того, женщина, предположительно, получала от китайской стороны тексты, например, о ситуации в Синьцзяне, и размещала их на портале, а также на своём собственном сайте.
Сама Ван призналась, что тайно служила интересам китайского правительства. Журналисты уточняют, что она согласилась признать вину и покинула пост мэра. Теперь ей грозит до десяти лет тюремного заключения.
Читайте также: