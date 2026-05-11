В США арестовали группу молодежи, пытавшейся захватить общественный парк
В американском городе Тампа арестовали свыше двадцати подростков и молодых людей после того, как они попытались захватить общественный парк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл вечером 8 мая 2026 года в парке Кертиса Хиксона, территорию которого решила взять под контроль большая группа молодежи. Это привело к массовым дракам и серьёзным беспорядкам. Сотрудники полиции провели операцию по задержанию и арестовали 22 человека в возрасте от 12 лет до 21 года.
Отмечается, что основную часть агрессивной группы составляли несовершеннолетние. Правоохранители установили лишь троих молодых людей старше 18 лет. Задержанным предъявили обвинения относительно участия в драках, хранения наркотиков и незаконном обороте оружия.
Ранее «Радио 1» передавало, что в американском штате Техас нашли тела шестерых человек. Они находились в грузовом вагоне — возможно, что погибшие были мигрантами, которые пытались пересечь границу, чтобы попасть в США.
