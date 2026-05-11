Масштабный ландшафтный пожар произошел в США

11 мая 2026, 12:12

CBS News Miami: 19 квадратных километров горят в Южной Флориде

Фото: istockphoto/Ivanb-photo

Южная Флорида столкнулась с масштабным ландшафтным пожаром. По данным CBS News Miami со ссылкой на администрацию города Пембрук-Пайнс, огонь охватил территорию свыше 19 квадратных километров. Пламя продолжает быстро распространяться, локализовать возгорание пока не удается.





Пожарные расчеты дежурят на границе с жилыми кварталами, отслеживая динамику ситуации. В полиции сообщают, что густой дым от горящих участков природного парка Эверглейдс движется в сторону ближайших населенных пунктов.



Жители соседних городов жалуются на сильное задымление, неприятный запах и снижение видимости на дорогах. Власти Пембрук-Пайнс рекомендовали населению держать окна закрытыми и ограничить время пребывания на улице из-за едкого дыма.



Эвакуация пока не объявлялась, пострадавших нет. Движение по автомобильным дорогам в зоне чрезвычайной ситуации перекрыли. Прогнозные сроки ликвидации огня не приводятся, однако во Флорида-Сити выразили надежду на улучшение обстановки в ближайшие сутки.



