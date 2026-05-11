Одного из двух пропавших на учениях военных США нашли погибшим в Марокко
В Марокко обнаружили тело одного из двух американских военнослужащих, пропавших без вести во время учений в начале мая. Об этом сообщает портал Hespress.
Старшего лейтенанта нашли мертвым утром 9 мая. В операции по извлечению останков участвовали подразделения США и Марокко. Тело доставили в госпиталь города Гелмим и поместили в морг. Позднее отправят на родину. Поиски второго солдата продолжаются.
Инцидент произошел 2 мая во время учений «Африканский лев». Военные пропали в районе учебной зоны Кап-Драа, расположенной недалеко от города Тан-Тан на юго-западе страны. По данным источника, случившееся не связано с терроризмом — скорее всего, это был несчастный случай.
