«Мерзость»: Хинштейн прокомментировал «голую» вечеринку Ивлеевой

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Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в некоторых фото-видео материалах с «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлевой. Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн
«Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- видео материалов с «голой вечеринки» Ивлевой, размещенных в сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он также выразил надежду на то, что МВД также не останется в стороне от этой истории и возбудит административные дела на «организаторов шабаша» за пропаганду ЛГБТ*.
Одного из участников торжества, рэпера Vasio, который пришёл на вечеринку, буквально, в одном носке, который прикрывал его причинное место, уже арестовали на 15 суток.
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Рэпер Vasio, принявший участие в вечеринке Ивлеевой, арестован на 15 суток
*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Элина Позднякова