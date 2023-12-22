Полиция забрала записи камер в клубе «Мутабор» с «голой» вечеринки Ивлеевой

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Сотрудники полиции, которые нагрянули с обысками в столичный клуб «Мутабор» на второй день развратной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Об этом рассказали сотрудники заведения.
Согласно сообщению RT, на второй день мероприятие началось с задержкой из-за обысков в клубе. Гости были вынуждены постоять в очереди перед входом в клуб. В заведении объяснили задержку «техническими сложностями.
По словам бармена, силовики приходили и на первую вечеринку Ивлеевой, назвав ситуацию «более серьёзной». При этом на второй день мероприятия сотрудники клуба внимательно следили за тем, чтобы там не оказалось журналистов.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».
Одного из участников торжества, рэпера Vasio, который пришёл на вечеринку, буквально, в одном носке, который прикрывал его причинное место, уже арестовали на 15 суток.
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Полиция нагрянула в клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Ивлеевой
По словам бармена, силовики приходили и на первую вечеринку Ивлеевой, назвав ситуацию «более серьёзной». При этом на второй день мероприятия сотрудники клуба внимательно следили за тем, чтобы там не оказалось журналистов.
Одного из участников торжества, рэпера Vasio, который пришёл на вечеринку, буквально, в одном носке, который прикрывал его причинное место, уже арестовали на 15 суток.
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Рэпер Vasio, принявший участие в вечеринке Ивлеевой, арестован на 15 суток
Полиция нагрянула в клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Ивлеевой
Элина Позднякова