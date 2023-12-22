Полиция забрала записи камер в клубе «Мутабор» с «голой» вечеринки Ивлеевой

Свидетели рассказала о страхи и панике, которые охватили Прагу из-за стрельбы в здании Карлова университета. Очевидцы рассказали про моменты паники, бегство людей и первой реакции на трагедию, в которой погибли 14 человек, а 25 получили ранения. Об этом пишет «Лента.ру».