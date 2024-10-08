Rutube сообщил о проблемах с переносом контента с YouTube, сервис его блокирует

Фото: istock/YouTube
Пользователи российской видеоплатформы Rutube сталкиваются с проблемами при попытке переноса контента с американского видеохостинга YouTube, так как сервис блокирует этот процесс как с российских, так и с зарубежных IP-адресов. Об этом информирует РИА Новости.
Во вторник газета «Коммерсант» сообщила, что Rutube и «VK Видео» испытывают трудности при переносе контента с YouTube. В результате российским видеосервисам приходится использовать зарубежные VPN для загрузки видео на свои платформы.
Компания отметила, что следит за ситуацией и прилагает все усилия для того, чтобы отечественные авторы могли легко загружать свой контент на платформу. Отмечается, что Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube в августе.
Ранее стало известно, что мессенджер Telegram анонсировал создание аналога YouTube в своём приложении. Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание нового видеохостинга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Проблема с переносом контента с YouTube действительно существует, так как сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов, обычно бан появляется в течение 12 часов», — проинформировали в Rutube.
Компания отметила, что следит за ситуацией и прилагает все усилия для того, чтобы отечественные авторы могли легко загружать свой контент на платформу. Отмечается, что Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube в августе.
Ранее стало известно, что мессенджер Telegram анонсировал создание аналога YouTube в своём приложении. Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание нового видеохостинга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова