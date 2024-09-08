Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на миллиард рублей

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Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на один миллиард рублей за отсутствие у них маркировки в период действия закона об иностранных агентах. Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом заявил глава управления по контролю и надзору в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.
В 2024 году за это правонарушение ведомство наложило штрафы в размере 12 миллиардов рублей. Также в этом году иностранные медиаплатформы были оштрафованы на 35 миллионов рублей за то, что не удалили запрещенный или недостоверный контент.
В течение года владельцам 27 000 сайтов было предложено удалить такой контент. Невыполнение этого требования привело к блокировке страниц.
6 сентября Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналистку и блогера Залину Маршенкулову*, журналиста Александра Савельева*, политика Аркадия Янковского* и политолога Давида Канкию*.
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* входит в список иноагентов
В течение года владельцам 27 000 сайтов было предложено удалить такой контент. Невыполнение этого требования привело к блокировке страниц.
6 сентября Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналистку и блогера Залину Маршенкулову*, журналиста Александра Савельева*, политика Аркадия Янковского* и политолога Давида Канкию*.
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* входит в список иноагентов
Александр Климов