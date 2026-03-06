Мессенджер MAX превратит сообщения в открытки на «Доме-корабле» в честь 8 Марта

06 марта 2026, 14:58

MAX запустил сервис поздравлений с трансляцией сообщений на медиафасад в Москве

Фото: max.ru

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе платформы, сервис «Делитесь поздравлениями в MAX» позволяет любому пользователю написать текст и увидеть его на большом экране.

«Найти чат-бот для отправки поздравлений можно в поиске мессенджера по фразе «делитесь поздравлениями». Они появятся 7 и 8 марта на большом экране Дома-корабля по адресу ул. Большая Тульская, 2. Если нет возможности приехать по адресу, то можно выбрать опцию «получить фото после показа» или отследить свое послание с помощью трансляции», — сообщили представители мессенджера.