Достижения.рф

В Петербурге провели «Рыцарский прием» в честь «Петербургского дневника»

Фото: iStock/seb_ra

В отделении «Почты России» на Невском проспекте в Петербурге презентовали новый формат газеты «Петербургский дневник». Для посетительниц в честь 8 Марта подготовили праздничные парфюмированные номера газеты и символический «рыцарский» прием.



Так, мужская часть команды «Петербургского дневника» совместно с представителями Клуба исторической реконструкции Политеха Петра Великого, облаченными в исторические доспехи, вручали женщинам цветы и специальный выпуск газеты с ароматом ириса.

Теперь свежие номера издания можно будет взять в почтовых отделениях города. Этому событию и приурочили «Рыцарский прием». Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что газеты на сегодняшний день уже превратились в медиа-искусство.

«Ароматные выпуски к праздникам для нас добрая традиция, а 8 Марта — особенный день, когда хочется удивлять и дарить тепло. Надеемся, что наш специальный выпуск подарит женщинам не только приятные новости, но и весеннее настроение», — сказал Смирнов.

В свою очередь директор группы регионов Северо-Запад и Центр «Почты России» Александр Вакуленко, добавил, что флагман на Невском проспекте является центром притяжения и общения, где петербурженкам подарили настоящую весеннюю сказку.

Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что к концу следующей рабочей недели в Санкт-Петербурге может потеплеть до +9 °С. Так, напредстоящих выходных в городе по ночам будет около 0 °С, а днем температура будет достигать +3...+5 °С.

«Далее, к концу следующей недели, температура в Санкт-Петербурге может достигнуть +7...+9 °С», — отметил он.

К 15 марта снег в городе должен растаять,заключил Шувалов.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0