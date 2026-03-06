В Петербурге провели «Рыцарский прием» в честь «Петербургского дневника»
В отделении «Почты России» на Невском проспекте в Петербурге презентовали новый формат газеты «Петербургский дневник». Для посетительниц в честь 8 Марта подготовили праздничные парфюмированные номера газеты и символический «рыцарский» прием.
Так, мужская часть команды «Петербургского дневника» совместно с представителями Клуба исторической реконструкции Политеха Петра Великого, облаченными в исторические доспехи, вручали женщинам цветы и специальный выпуск газеты с ароматом ириса.
Теперь свежие номера издания можно будет взять в почтовых отделениях города. Этому событию и приурочили «Рыцарский прием». Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что газеты на сегодняшний день уже превратились в медиа-искусство.
«Ароматные выпуски к праздникам для нас добрая традиция, а 8 Марта — особенный день, когда хочется удивлять и дарить тепло. Надеемся, что наш специальный выпуск подарит женщинам не только приятные новости, но и весеннее настроение», — сказал Смирнов.
В свою очередь директор группы регионов Северо-Запад и Центр «Почты России» Александр Вакуленко, добавил, что флагман на Невском проспекте является центром притяжения и общения, где петербурженкам подарили настоящую весеннюю сказку.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что к концу следующей рабочей недели в Санкт-Петербурге может потеплеть до +9 °С. Так, напредстоящих выходных в городе по ночам будет около 0 °С, а днем температура будет достигать +3...+5 °С.
«Далее, к концу следующей недели, температура в Санкт-Петербурге может достигнуть +7...+9 °С», — отметил он.
К 15 марта снег в городе должен растаять,заключил Шувалов.