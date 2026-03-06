В Петербурге провели «Рыцарский прием» в честь «Петербургского дневника»

06 марта 2026, 13:35

В отделении «Почты России» на Невском проспекте в Петербурге презентовали новый формат газеты «Петербургский дневник». Для посетительниц в честь 8 Марта подготовили праздничные парфюмированные номера газеты и символический «рыцарский» прием.





Так, мужская часть команды «Петербургского дневника» совместно с представителями Клуба исторической реконструкции Политеха Петра Великого, облаченными в исторические доспехи, вручали женщинам цветы и специальный выпуск газеты с ароматом ириса.



Теперь свежие номера издания можно будет взять в почтовых отделениях города. Этому событию и приурочили «Рыцарский прием». Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что газеты на сегодняшний день уже превратились в медиа-искусство.





«Ароматные выпуски к праздникам для нас добрая традиция, а 8 Марта — особенный день, когда хочется удивлять и дарить тепло. Надеемся, что наш специальный выпуск подарит женщинам не только приятные новости, но и весеннее настроение», — сказал Смирнов.

