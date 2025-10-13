Минстрой и ДОМ.РФ рассказали, как построить дом через эскроу-счёт
Минстрой России и ПАО «ДОМ.РФ» запустили информационную кампанию о новом механизме строительства индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу.
Эскроу-счёт — это специальный банковский инструмент, который защищает деньги заказчика до завершения строительства. Средства поступают подрядчику только после регистрации права собственности на готовый дом.
Чтобы воспользоваться механизмом, нужно заключить договор подряда с подрядчиком, указав характеристики дома, сроки и условия раскрытия эскроу. После этого заказчик открывает счёт в банке и вносит деньги, которые будут заблокированы до окончания стройки. Подрядчик ведёт работы за счёт собственных средств или банковского кредита.
После завершения строительства и регистрации дома банк раскрывает счёт — подрядчик получает оплату, а гражданин становится владельцем жилья.
Такой подход снижает риски недостроев и обеспечивает прозрачность расчетов между заказчиком и строителем.
