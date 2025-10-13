В Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «О, театр! Ты – мир»
В Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «О, театр! Ты – мир», которую посвятили 85-летию со дня создания Ленинградского театра эстрады и миниатюр на Большой Конюшенной и открытию нового сезона.
По данным «Петербургского дневника», в экспозиции представят более 20 фотографий, отражающих основные моменты жизни театра. Здесь можно будет увидеть сцены из спектаклей, процесс создания сценического образа и нанесения грима, а также кадры из закулисья.
«Среди экспонатов и два архивных, ранее нигде не демонстрировавшихся портрета Аркадия Райкина — великого советского артиста, отдавшего сцене Ленинградского театра эстрады и миниатюр более сорока лет жизни. Нынешний худрук легендарной сцены Юрий Гальцев выкупил его на аукционе», — говорится в материале.
Отмечается, что выставка будет работать в зале медиацентра на улице Некрасова с 10 по 24 октября.
Тем временем в Кузбассе подвели итоги летнего туристического сезона, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«С мая по сентябрь текущего года туристические объекты региона посетили 1 660 077 человек, это на 168 тысяч больше, чем в летнем сезоне прошлого года. Кузбасс стабильно увеличивает туристический поток, предлагая разнообразные варианты отдыха», — отметил глава Кузбасса Илья Середюк.
Так, прошедшим летом в Кемеровской области более 10 крупных фестивалей, которые посетили свыше 270 тысяч человек, расширили территорию пляжа «Салаирские Плесы». Здесь также появились отель, глемпинг и банный комплекс. А на территории оздоровительного комплекса «Танай» открыли эко-отель из 59 модулей.