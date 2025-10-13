13 октября 2025, 14:19

Фото: iStock/worldofstock

В Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «О, театр! Ты – мир», которую посвятили 85-летию со дня создания Ленинградского театра эстрады и миниатюр на Большой Конюшенной и открытию нового сезона.





По данным «Петербургского дневника», в экспозиции представят более 20 фотографий, отражающих основные моменты жизни театра. Здесь можно будет увидеть сцены из спектаклей, процесс создания сценического образа и нанесения грима, а также кадры из закулисья.





«Среди экспонатов и два архивных, ранее нигде не демонстрировавшихся портрета Аркадия Райкина — великого советского артиста, отдавшего сцене Ленинградского театра эстрады и миниатюр более сорока лет жизни. Нынешний худрук легендарной сцены Юрий Гальцев выкупил его на аукционе», — говорится в материале.

