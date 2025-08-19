В мессенджере MAX зарегистрировались свыше 18 миллионов пользователей

19 августа 2025, 15:36

Национальный мессенджер MAX набрал аудиторию в 18 миллионов человек

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

С момента запуска в национальном мессенджере MAX зарегистрировалось более 18 миллионов пользователей, сообщили в пресс-службе проекта.







«В Мах зарегистрировались 18 миллионов пользователей. Активнее всего регистрируются в Мах жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани», — отметили в публикации.