В мессенджере MAX зарегистрировались свыше 18 миллионов пользователей

С момента запуска в национальном мессенджере MAX зарегистрировалось более 18 миллионов пользователей, сообщили в пресс-службе проекта.
«В Мах зарегистрировались 18 миллионов пользователей. Активнее всего регистрируются в Мах жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани», — отметили в публикации.Большинство регистраций — 73% — приходится на пользователей Android, 26% — на iOS, и около 1% — на ПК-версии.
С момента запуска пользователи отправили свыше 200 миллионов сообщений и совершили около 30 миллионов звонков. Средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут, а группового — почти 47,5 минут. Число групповых чатов превысило 700 тысяч, добавили в пресс-службе.