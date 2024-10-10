«Места силы России»: Мастерская управления «Сенеж» вошла в пятёрку лучших объектов

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В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» реализуется социально значимый проект «Места силы России», сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной организации поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата».
Цель проекта — познакомить жителей страны с уникальными природными и рукотворными объектами, имеющими высокий туристический потенциал и представляющими историческую, культурную и духовную ценность для народов России.
В рамках проекта Мастерская управления «Сенеж» стала одним из мест реализации проекта. Сейчас на сайте проекта проходит онлайн-голосование за «Место силы России».
В 2024 году Мастерская управления «Сенеж» стала одним из пяти лучших мест силы России, выбранных в ходе Всероссийского голосования в рамках проекта «Места силы России».
«Сенеж» — это место встречи талантливых и креативных людей, а также площадка для проведения различных образовательных и молодёжных мероприятий, включая форум «Территория смыслов».
Проголосовать за Мастерскую управления можно с 1 октября по 15 декабря.
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В рамках проекта Мастерская управления «Сенеж» стала одним из мест реализации проекта. Сейчас на сайте проекта проходит онлайн-голосование за «Место силы России».
В 2024 году Мастерская управления «Сенеж» стала одним из пяти лучших мест силы России, выбранных в ходе Всероссийского голосования в рамках проекта «Места силы России».
«Сенеж» — это место встречи талантливых и креативных людей, а также площадка для проведения различных образовательных и молодёжных мероприятий, включая форум «Территория смыслов».
Проголосовать за Мастерскую управления можно с 1 октября по 15 декабря.
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Дайана Хусинова