Местные рассказали об обстановке в Ишиме

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Жительница Ишима Юлия поделилась, что вода в город пока не пришла, а обстановка в населённом пункте спокойная.
«Я проживаю в Ишиме, обстановка пока спокойная, в сам город вода еще не пришла. Мы еще думаем на счет эвакуации, так как наш дом не стоит в зоне подтопления, но находится недалеко от неё. Вещи собрали, документы тоже, технику, какую можно, на второй этаж унесли, будем ждать дальнейших указаний», — поделилась в беседе с Газета.ру Юлия.
Она добавила, что в случае необходимости её семья готова уехать в Омск, однако некоторые другие жители, по её словам, намерены оставаться.
Ранее жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Так, гражданам были разосланы соответствующие оповещения.
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