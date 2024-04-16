Футболит Обухов рассказал, как пережил паводок в Оренбурге

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился тем, как жители города пережили паводок.
Отмечается, что в городе затопило более 5,5 тысячи домов.
Он добавил, что ситуацию спасали игры, во время которых была возможность заселится в отель, где есть всё необходимое, включая свет и воду.
Ранее жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Так, гражданам были разосланы соответствующие оповещения.
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«Я живу недалеко от набережной, в 300 метрах. С приходом паводка затопило всю набережную. Вода подходила все ближе. Вокруг моего дома строили баррикады, чтобы она не прошла дальше. Отключали свет и воду», — рассказал в беседе с «РБ Спорт» Обухов.
Он добавил, что ситуацию спасали игры, во время которых была возможность заселится в отель, где есть всё необходимое, включая свет и воду.
Ранее жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Так, гражданам были разосланы соответствующие оповещения.
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Мелисса Тимофеева