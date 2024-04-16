Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из-за критического подъема воды

Wheatfield
Жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Как сообщает Телеграм-канал правительства региона, гражданам были разосланы соответствующие оповещения.
«Жителям Ишима в 6 часов утра (04:00 мск — прим. ред) пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», — сказано в сообщении.В Ишиме живёт порядка 67 тысяч человек, город расположен на левом берегу одноимённой реки.
В Тюменской области в восьми поселениях в связи с паводком объявлена эвакуация. Власти ждут исторического максимума подъема уровня воды в реках, сообщил губернатор Александр Моор.
До этого сообщалось, что в Бурятии затопило десятки домов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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