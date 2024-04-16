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Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из-за критического подъема воды

Власти: на реке Ишим критический подъем воды, жителей призвали эвакуироваться
16 апреля 2024, 06:35
Wheatfield

Wheatfield

Жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Как сообщает Телеграм-канал правительства региона, гражданам были разосланы соответствующие оповещения.
«Жителям Ишима в 6 часов утра (04:00 мск — прим. ред) пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», — сказано в сообщении.
В Ишиме живёт порядка 67 тысяч человек, город расположен на левом берегу одноимённой реки.



В Тюменской области в восьми поселениях в связи с паводком объявлена эвакуация. Власти ждут исторического максимума подъема уровня воды в реках, сообщил губернатор Александр Моор.

До этого сообщалось, что в Бурятии затопило десятки домов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#половодье
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В суд поступило дело члена-корреспондента РАН о финансировании экстремизма
В суд поступило дело об экстремизме на ученого РАН Абрамова
16 апреля 2024, 06:17

Vladimir Cetinski

В суд поступило уголовное дело в отношении член-корреспондента РАН, бывшего главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова по делу о финансировании экстремизма. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Ярославского областного суда.
«Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд Ярославской области», — сказано в сообщении суда.
По данной статье предусмотрено максимальное наказание до 8 лет тюремного заключения, а в случае использования служебного положения — до 10 лет.

Сообщается, что судебное заседание еще не назначили.

Напомним, 10 апреля 2023 года правоохранители пришли с обыском к Абрамову, после чего он несколько суток провел в Следственном изоляторе и затем был помещен под домашний арест.

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В суд подали апелляцию по приговору террористке Дарье Треповой*
В Апелляционный военный суд поступили жалобы на приговор Треповой*
16 апреля 2024, 05:33

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

В Апелляционный военный суд оступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой*. Об этом информирует РИА Новости.
«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», — сообщил изданию источник в суде.
Отмечается, что дату рассмотрения еще не назначили.

Наполним, 2 апреля 2023 года в петербургском кафе произошел теракт. В ходе творческого вечера Трепова* вручила начиненную взрывчаткой статуэтку военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин), а через пару минут в здании произошел взрыв. Преступница была задержана на следующий день.

25 января 2024 года террористку приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#приговор
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#теракт
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#новости
#рф
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Последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
Фигурант дела о нападении на «Крокус» Шарипзода* обжаловал свой арест
16 апреля 2024, 03:50

Фото: istock / Yingko

Двенадцатый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммад Зоир* обжаловал свой арест. Об этом информирует РИА Новости.
«В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде* меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник агентства.
Жалоба поступила в Басманный суд Москвы. Мужчина обвиняется по пункту «б» ч. 3 с. 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса РФ, он арестован до 22 мая.

О Шарипзоде* мало сведений, так как о поступлении в суд материалов в его отношении не сообщалось заранее. Известно только, что арестованный является уроженцем Таджикистана.

До этого сообщалось, что еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли помещение. По последней информации, погибло 145 человек.

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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
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#теракт
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В Тбилиси полиция задержала 14 человек, выступивших против закона об иноагентах
16 апреля 2024, 03:33

Фото: istock / gorodenkoff

Полиция Грузии задержала 14 человек на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Акция протеста проходит около здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Протестующие собрались, чтобы выразить свое недовольство законопроектом. Комитет парламента по юридическим вопросам поддержал законопроект в первом чтении.

«Полицейские неоднократно призывали организаторов и участников митинга следовать закону. Участники проигнорировали эти требования, нарушили общественный порядок, сопротивлялись правоохранителям и оскорбляли их», — сказано в заявлении.
Отмечается, что на митинге пострадал один сотрудник правоохранительных органов, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

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#служба
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В СК заинтересовались увольнением хирурга, пришившего ребенку откушенное собакой лицо
СК проверит обстоятельства увольнения хирурга, который пришил ребенку лицо
16 апреля 2024, 02:31

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет проверит обстоятельства увольнения из КубГМУ хирурга Алексея Дикарева, который пришил ребенку откушенное собакой лицо. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
«Отмечается, что врача вынудили уволиться из вуза, где он работает, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства», — сказано в сообщение.
12 апреля Дикарев сообщил, что 3 недели назад он пришил мальчику, который пострадал от нападения собаки в Карачаево-Черкесии, отгрызенные нос, губы и щеки. Как утверждает врач, операция в таком объеме стала первой в мире, ребенок находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75%.

Помимо этого, хирург указал на альтернативу операции — трансплантация лица другого человека. Однако для юного пациента это означало было прием седативных препаратов до конца жизни.

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СМИ сообщили о пожаре на производящем снаряды для Украины заводе в США
Atlas News: в США горит производящий боеприпасы для Украины завод
16 апреля 2024, 02:13

Фото: istock / Distortion Media

На Армейском заводе боеприпасов в американском штате Пенсильвания в городе Скрантон произошел пожар. Об этом информирует Atlas News, ссылаясь на очевидцев.
Пользователи публикуют в соцсетях фотографии и видео, на которых видно, как с территории завода поднимается столб густого черного дыма.

На месте работают экстренные службы. Информагентство сообщает, что характер инцидента пока не установлен.

Предприятие занимается производством артиллерийских и других боеприпасов для армии США, его оператором является компания Dynamics-Ordnance and Tactical Systems.

Стоит отметить, что завод в Скрантоне является одним из крупнейших производителей 155-мм снарядов в Америке, такие боеприпасы страны Запада активно поставляют Украине.

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#завод
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#боеприпасы
#пользователи
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Подросток-зацепер ради острых ощущений доехал из Москвы в Петербург между вагонами
17-летний зацепер проехал между вагонами «Сапсана» из Москвы до Петербурга
16 апреля 2024, 01:04

Фото: istock / OrtodoxFoto

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали административное производство в отношении 17-летнего юноши, который с помощью «зацепа» доехал из столицы на высокоскоростном поезде «Сапсан». Об этом информирует пресс-центр управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Стоит отметить, что фигурант добрался из Москвы до Петербурга на поезде, который развивает скорость до 250 км/час. Как заявил сам «зацепер», он планировал поехать и в обратном направлении тем же способом, чтобы получить адреналин.

Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы на родителей юноши — за невыполнение обязанностей по воспитанию подростка — и на самого несовершеннолетнего — за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте.

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#мвд
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#производство
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#поезд
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В Ленобласти юноша выстрелил подростку в лоб
15 апреля 2024, 21:42

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Ленинградской области 18-летний парень выстрелил 15-летнему подростку в лоб из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в городе Сланцы на улице Максима Горького в подъезде одного из домов юноша произвел выстрел в голову 15-летнему подростку из пневматического пистолета.

Медики обнаружили у несовершеннолетнего рваную рану на лбу. Отмечается, что состоянию здоровья подростка ничего не угрожает.

По подозрению в стрельбе уголовное дело возбудили в отношении предполагаемого стрелка, который был задержан. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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В Варшаве украинцы подрались в очереди за загранпаспортом
«Страна»: в Варшаве украинцы подрались в очереди за загранпаспортом
15 апреля 2024, 21:37

Фото: iStock/OlyaSolodenko

В Варшаве два украинца подрались в очереди за получением заграничных паспортов, пишет «Страна.ua».
Предполагаемой причиной конфликта стала попытка одного из них прорваться к стойке без очереди. Полиция прибыла на место происшествия. В результате столкновения живая очередь была отменена, и теперь к обработке документов допускаются только те, кто заранее записался онлайн.

По словам очевидца, утром длина живой очереди достигала 300 человек.

Украинские мужчины, проживающие в Польше, стремятся получить новый заграничный паспорт до вступления в силу нового украинского закона о мобилизации, согласно которому консульские услуги не будут предоставляться тем, кто не встал на воинский учет.

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