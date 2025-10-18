Место пропажи семьи Усольцевых в горной тайге привлечёт большое число туристов
Федерация альпинистов призвала обучать туристов безопасности в горной тайге
Президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров высказал мнение, что район в горной тайге Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, может вызвать повышенный интерес у туристов. Его слова приводит ТАСС.
Захаров подчеркнул, что этот факт требует активной работы по обучению людей правилам безопасности в дикой природе. Он дал конкретные рекомендации для тех, кто планирует походы в тайгу.
«Если уходишь в тайгу, в горную местность, даже если жарко, в рюкзаке всегда должна быть тёплая одежда. В рюкзаке должна быть еда, лёгкая, сухая еда, но очень калорийная», — рассказал Николай.Отдельно представитель федерации альпинистов посоветовал не пренебрегать таким снаряжением, как газовая горелка. Он обратил внимание, что это оборудование весит всего 70 граммов, и к нему следует добавлять небольшой баллон с газом. Эти предметы могут иметь критическое значение в непредвиденной ситуации.