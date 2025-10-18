Место пропажи семьи Усольцевых в горной тайге привлечёт большое число туристов

18 октября 2025, 13:15

Федерация альпинистов призвала обучать туристов безопасности в горной тайге

Фото: Istock/Deagreez

Президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров высказал мнение, что район в горной тайге Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, может вызвать повышенный интерес у туристов. Его слова приводит ТАСС.





Захаров подчеркнул, что этот факт требует активной работы по обучению людей правилам безопасности в дикой природе. Он дал конкретные рекомендации для тех, кто планирует походы в тайгу.

«Если уходишь в тайгу, в горную местность, даже если жарко, в рюкзаке всегда должна быть тёплая одежда. В рюкзаке должна быть еда, лёгкая, сухая еда, но очень калорийная», — рассказал Николай.