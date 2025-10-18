Достижения.рф

«Терзали, как дичь»: В Дмитрове таксист спас женщину от охотничьих собак

В Дмитрове возбудили уголовное дело после нападения лаек на женщину
Фото: Istock/Jurgal

В Дмитрове таксист помог женщине, на которую напали охотничьи собаки.



Пострадавшая рассказала 360.ru подробности случившегося. Вечером в частном секторе на неё набросились две западносибирские лайки.

«Две собаки мне навстречу, они меня увидели и даже не гавкали, просто напали. Они меня терзали, потом уронили, и, на моё счастье, ехало такси. Всё, что я помню: таксист сразу начал сигналить и они разбежались», — рассказала женщина.
Пострадавшая села в машину таксиста, и он отвёз её домой. После этого она с мужем поехала в больницу, где ей зафиксировали множественные укусы головы, рук, груди и ног.

По предварительной информации, собаки принадлежат местному охотнику, который не вышел на связь и не извинился. Год назад эти же лайки уже нападали на эту женщину и на другую жительницу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
