«Терзали, как дичь»: В Дмитрове таксист спас женщину от охотничьих собак

18 октября 2025, 12:05

В Дмитрове возбудили уголовное дело после нападения лаек на женщину

Фото: Istock/Jurgal

В Дмитрове таксист помог женщине, на которую напали охотничьи собаки.





Пострадавшая рассказала 360.ru подробности случившегося. Вечером в частном секторе на неё набросились две западносибирские лайки.

«Две собаки мне навстречу, они меня увидели и даже не гавкали, просто напали. Они меня терзали, потом уронили, и, на моё счастье, ехало такси. Всё, что я помню: таксист сразу начал сигналить и они разбежались», — рассказала женщина.