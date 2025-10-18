«Такси в овраге и тело на дороге»: В Петербурге смертельное ДТП сковало шоссе
На Петергофском шоссе в Красносельском районе Петербурга движение затруднено уже более трёх часов. Причиной стало столкновение трёх легковых автомобилей. Подробности сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла 18 октября. Одна машина оказалась в кювете. Из двух других автомобилей спасатели извлекли погибшего и пострадавшего. На проезжей части находятся два разбитых автомобиля, а в овраге — такси.
Инцидент случился около семи часов утра у дома № 51 на Петергофском шоссе. Там столкнулись «Рено», «Хёндэ» и «Фольксваген». По информации ведомства, 50-летний водитель «Рено» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение сначала с «Хёндэ», а затем с «Фольксвагеном».
Мужчина за рулём «Рено» погиб на месте. 37-летний водитель «Хёндэ» получил травмы. Медики госпитализировали его в состоянии средней степени тяжести. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего.
