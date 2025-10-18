«Такси в овраге и тело на дороге»: В Петербурге смертельное ДТП сковало шоссе

18 октября 2025, 12:29

На Петергофском шоссе столкнулись три автомобиля, один человек погиб

Фото: Istock/Anton Novikov

На Петергофском шоссе в Красносельском районе Петербурга движение затруднено уже более трёх часов. Причиной стало столкновение трёх легковых автомобилей. Подробности сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.