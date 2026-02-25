Место рождения Гитлера превратят в полицейский участок

25 февраля 2026, 20:04

Mirror: полицейский участок откроют в доме, в котором родился Гитлер

Фото: iStock/Prasit Supho

В австрийском городе Браунау-ам-Инн завершается реконструкция дома XVII века, в котором родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. В здании разместится отделение полиции — переезд сотрудников намечен на второй квартал 2026 года, сообщает Mirror.