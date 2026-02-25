Место рождения Гитлера превратят в полицейский участок
В австрийском городе Браунау-ам-Инн завершается реконструкция дома XVII века, в котором родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. В здании разместится отделение полиции — переезд сотрудников намечен на второй квартал 2026 года, сообщает Mirror.
В МВД страны объяснили: переоборудование объекта в полицейский участок должно «нейтрализовать» его символическое значение, а также помешать планам неонацистов превратить его в место притяжения. Реконструкцию запустили еще в 2023-м, планировали закончить раньше, но работы затянулись на несколько лет.
Такая идея не нашла массового отклика общества. Например, писатель и представитель Австрийского комитета Маутхаузена Людвиг Лахер считает, что на этом месте стоило открыть центр, посвященный продвижению пацифизма и исторической памяти. Власти же настаивают, что присутствие полицейских в здании позволит исключить в нем любые мероприятия, связанные с национал-социализмом, и полностью изменить восприятие объекта.
