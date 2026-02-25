В России мать год избивала и морила голодом сына, но отделалась штрафом

25 февраля 2026, 19:03

Мать из Курска год издевалась над 12-летним сыном и получила штраф в 20 тысяч

Фото: iStock/AMilkin

Суд в Курске вынес приговор 41-летней местной жительнице, которая на протяжении года издевалась над своим 12-летним сыном. Об этом сообщила объединенная пресс-служба областной судебной системы.