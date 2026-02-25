В России мать год избивала и морила голодом сына, но отделалась штрафом
Суд в Курске вынес приговор 41-летней местной жительнице, которая на протяжении года издевалась над своим 12-летним сыном. Об этом сообщила объединенная пресс-служба областной судебной системы.
По данным следствия, после развода женщина жила с ребенком сначала в доме своей матери в Курском районе, затем с сожителем в Курске. Все это время она не водила мальчика в школу, не лечила от болезней, морила голодом, выпивала при нем, оскорбляла матом и избивала.
Зная об уголовном преследовании, фигурантка не являлась на судебные заседания. Вскоре ее объявили в розыск и арестовали в конце ноября. В суде курянка признала вину и раскаялась, но от дачи показаний отказалась.
Обвинение просило назначить женщине штраф и обязать ее выплатить 250 тысяч рублей отцу мальчика в качестве моральной компенсации. В итоге она получила штраф в 20 тысяч рублей. Суд также удовлетворил исковые требования о компенсации.
