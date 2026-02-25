Ангар с газовыми баллонами загорелся в Москве
Металлический ангар загорелся на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Мощный пожар произошел на улице Дубравной в Митино. Его площадь достигла 420 квадратных метров, конструкции здания частично обрушились.
«На Дубравной улице произошло возгорание в металлическом ангаре по всей площади. Ангар обрушился», — сказал собеседник агентства.Возгорание удалось локализовать, однако существует угроза из-за наличия внутри газовых баллонов. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Другие подробности пока неизвестны.
Накануне телеканал РЕН ТВ передавал новость об охваченном огнем общежитии МГТУ «Станкин» в Вадковском переулке. Спасатели эвакуировали 700 человек.