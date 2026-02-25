Ангар с газовыми баллонами загорелся в Москве

25 февраля 2026, 19:26

Фото: iStock/grafoto

Металлический ангар загорелся на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.





Мощный пожар произошел на улице Дубравной в Митино. Его площадь достигла 420 квадратных метров, конструкции здания частично обрушились.

«На Дубравной улице произошло возгорание в металлическом ангаре по всей площади. Ангар обрушился», — сказал собеседник агентства.