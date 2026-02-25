В районе поисков девятилетней Саши Фоменковой из Смоленска нашли детсую перчатку
Возле озера Солдатского в Смоленске нашли детскую перчатку, её могут связывать с пропавшей девятилетней Сашей Фоменковой.
Как сообщает SHOT, находка серого цвета пока остаётся единственной возможной зацепкой. С момента загадочного исчезновения девочки прошло почти полтора дня. Ранее канал также информировал, что в овраге неподалёку от озера обнаружили детские и собачьи следы. Саша пропала во время прогулки с собакой. Озеро Солдатское известно тем, что здесь нередко происходили трагические случаи на воде.
Перед этим мэр Смоленска Александр Новиков обратился к гражданам на фоне пропажи ребенка в городе. Чиновник отметил, что важной может оказаться любая мелочь и призвал возможных очевидцев проверять видеорегистраторы.
Кроме того, сообщались приметы разыскиваемой.
