Месячник «Дикий кабан» поможет предупредить африканскую чуму свиней в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Михаил Семёнов
В Московской области проведут месячник по биологической защите объектов свиноводства под названием «Дикий кабан». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Месячник направлен на предупреждение вспышек африканской чумы свиней в свиноводческих хозяйствах, а также рисков заноса возбудителя из дикой фауны. Проводить его будет инспекторы Госохотнадзора Минэкологии Подмосковья и охотпользователи региона.
По данным министерства, сейчас в Подмосковье действуют семь крупных свиноводческих комплексов в разных городских округах. В ходе месячника будет организовано патрулирование охотничьих угодий, чтобы обнаружить больных или павших кабанов. У них будет отобран биоматериал для лабораторных исследований. Помимо этого, будет исследован биоматериал животных, добытых во время охоты.
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«Анализ развития эпизоотической ситуации по АЧС в 2018-2023 годах показывает, что число регионов с проявлением природных очагов заболевания увеличилось вдвое. Об этом нам сообщили из Минсельхоза России. В Подмосковье ситуация благоприятная, вспышек пока не случалось, но обстановку нужно держать на постоянном контроле», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По данным министерства, сейчас в Подмосковье действуют семь крупных свиноводческих комплексов в разных городских округах. В ходе месячника будет организовано патрулирование охотничьих угодий, чтобы обнаружить больных или павших кабанов. У них будет отобран биоматериал для лабораторных исследований. Помимо этого, будет исследован биоматериал животных, добытых во время охоты.
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Лора Луганская