В Подмосковье обнаружили новые места обитания краснокнижного аполлона

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Четыре новых местообитания бабочки краснокнижного вида обыкновенный аполлон обнаружили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Как рассказал глава Минэкологии области Тихон Фиросов, решение о проведении летних исследований популяции обыкновенного аполлона было принято ещё зимой.
Обыкновенный аполлон —дневная бабочка с размахом крыльев в пять-девять сантиметров, снежно-белого цвета, с рисунком из отдельных черных и красных пятен. В Московской области этот вид находится под угрозой исчезновения. В Минэкологии рассмотрят вопрос о придании местам обитания этих насекомых статуса особо охраняемы природных территорий.
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«Мы не знали, на что надеяться, ведь вид в области находится в критической ситуации. Однако при недавнем обследовании биотопов было выявлено четыре новых и подтверждено два старых места обитания этой редчайшей бабочки», — отметил Тихон Фирсов.
Обыкновенный аполлон —дневная бабочка с размахом крыльев в пять-девять сантиметров, снежно-белого цвета, с рисунком из отдельных черных и красных пятен. В Московской области этот вид находится под угрозой исчезновения. В Минэкологии рассмотрят вопрос о придании местам обитания этих насекомых статуса особо охраняемы природных территорий.
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Лев Каштанов