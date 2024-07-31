В Подмосковье обнаружили новые места обитания краснокнижного аполлона

График движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево, будет меняться в некоторые дни августа в связи с плановыми работами на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.