Месячник «Уступи дорогу поездам!» продлится в России до 31 мая
Министерство транспорта Российской Федерации информирует о проведении на сети ОАО «РЖД» в период с 1 по 31 мая 2026 года детского месячника «Уступи дорогу поездам!». Мероприятие направлено на формирование у несовершеннолетних культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактику травматизма, а также предупреждение случаев проезда на крышах и других частях состава.
Ключевые мероприятия месячника:
- Организация открытых уроков, бесед и встреч учащихся с представителями ОАО «РЖД», транспортной полиции и органов власти.
- Проведение родительских собраний в образовательных учреждениях с раздачей информационных памяток о безопасности на железной дороге.
- Распространение среди населения буклетов о правилах поведения в зоне движения поездов.
- Использование подхода «равный обучает равного»: планируется привлечение студентов старших курсов профильных учебных заведений для бесед с детьми и подростками.
- Организация экскурсий в музеи железнодорожного транспорта, на детские железные дороги и предприятия отрасли.
- Создание на сайтах и в соцсетях образовательных учреждений специальных разделов по безопасности на транспорте.
- Мониторинг социальных сетей для выявления групп, пропагандирующих экстремальные увлечения на объектах железнодорожной инфраструктуры (зацепинг, руфинг), с целью принятия мер по их блокировке.
- Совместные рейды транспортной полиции, работников РЖД и представителей местного самоуправления по предупреждению нарушений правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.
- Трансляция профилактических аудио- и видеороликов на медиаэкранах в общественных местах, на радио и телевидении.
- Публикация статей и интервью с экспертами по безопасности, представителями правоохранительных органов и транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что проводится месячник детской безопасности на железной дороге. Для детей проводили интеллектуальные игры и квесты.