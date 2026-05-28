Месячник «Уступи дорогу поездам!» продлится в России до 31 мая

Министерство транспорта Российской Федерации информирует о проведении на сети ОАО «РЖД» в период с 1 по 31 мая 2026 года детского месячника «Уступи дорогу поездам!». Мероприятие направлено на формирование у несовершеннолетних культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактику травматизма, а также предупреждение случаев проезда на крышах и других частях состава.



Ключевые мероприятия месячника:

  • Организация открытых уроков, бесед и встреч учащихся с представителями ОАО «РЖД», транспортной полиции и органов власти.
  • Проведение родительских собраний в образовательных учреждениях с раздачей информационных памяток о безопасности на железной дороге.
  • Распространение среди населения буклетов о правилах поведения в зоне движения поездов.
  • Использование подхода «равный обучает равного»: планируется привлечение студентов старших курсов профильных учебных заведений для бесед с детьми и подростками.
  • Организация экскурсий в музеи железнодорожного транспорта, на детские железные дороги и предприятия отрасли.
  • Создание на сайтах и в соцсетях образовательных учреждений специальных разделов по безопасности на транспорте.
  • Мониторинг социальных сетей для выявления групп, пропагандирующих экстремальные увлечения на объектах железнодорожной инфраструктуры (зацепинг, руфинг), с целью принятия мер по их блокировке.
  • Совместные рейды транспортной полиции, работников РЖД и представителей местного самоуправления по предупреждению нарушений правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.
  • Трансляция профилактических аудио- и видеороликов на медиаэкранах в общественных местах, на радио и телевидении.
  • Публикация статей и интервью с экспертами по безопасности, представителями правоохранительных органов и транспортной прокуратуры.
Инициатором проведения акции выступило ОАО «РЖД». Событие организовали во взаимодействии с Главным управлением на транспорте МВД России в соответствии с пунктом 12 Плана межведомственных мероприятий по профилактике травмирования граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» на 2026–2028 годы.

Ранее сообщалось, что проводится месячник детской безопасности на железной дороге. Для детей проводили интеллектуальные игры и квесты.
Никита Кротов

