РЖД проводит месячник детской безопасности на железной дороге

15 сентября 2025, 16:21

Месячник «Уступи дорогу поездам!», направленный на профилактику детского и подросткового травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, проводит РЖД с начала сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.





Мероприятия охватывают все регионы РЖД, включая Московскую область. В рамках месячника в школах и детских садах проводят уроки, квесты, интеллектуальные игры, а также демонстрируют обучающие видеоролики.





«Работники магистрали объясняют детям, чем опасен зацепинг, проникновение на инженерные сооружения, использование гаджетов и капюшонов при переходе железнодорожных путей, а также их переезд на самокатах, роликах, велосипедах, мотоциклах и пр.», — говорится в сообщении.