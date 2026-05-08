В России пройдет детский месячник «Уступи дорогу поездам!»
В период с 1 по 31 мая 2026 года на сети ОАО «РЖД» состоится масштабная профилактическая акция — детский месячник «Уступи дорогу поездам!». Мероприятие направили на формирование у несовершеннолетних культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, снижение риска травматизма и предотвращение опасных увлечений, таких как зацепинг и руфинг.
Запланировали широкий перечень событий, охватывающий как просветительскую, так и практическую работу. В частности, распространение среди населения информационных буклетов и памяток по безопасности в зоне движения поездов, открытые уроки, встречи и беседы с участием представителей ОАО «РЖД», транспортной полиции и органов власти, родительские собрания в образовательных учреждениях с раздачей наглядных материалов.
Также упоминаются викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, квесты и показ тематических видеороликов, привлечение студентов старших курсов профильных вузов для общения с детьми по принципу «равный обучает равного», экскурсии в музеи железнодорожного транспорта, подразделения МВД, на детские железные дороги, создание на сайтах и в соцсетях образовательных учреждений специальных разделов по безопасности на транспорте, профилактические беседы с подростками, интересующимися экстремальными увлечениями, при участии психологов, мониторинг соцсетей для выявления групп, пропагандирующих зацепинг и руфинг, с целью их блокировки, совместные рейды транспортной полиции, работников РЖД и представителей местного самоуправления, информирование граждан о мерах административной и уголовной ответственности за нарушение правил поведения на железной дороге.
Кроме того, можно будет ознакомиться с трансляциями аудио- и видеороликов на медиаэкранах, радио и телевидении, публикациями статей, интервью с экспертами.
Читайте также: