В Московской области утвердили программу проведения антинаркотического месячника
В Подмосковье началась подготовка к проведению антинаркотического месячника, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. План мероприятий разработало Главное управление региональной безопасности Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
План направили в центральные исполнительные органы региона.
«Особое внимание в ходе проведения месячника уделят профилактической работе с молодёжью и информированию жителей о последствиях незаконного оборота наркотических веществ. План мероприятий включает около двух десятков различных акций, лекций, спортивных событий и профилактических действий. Они пройдут в мае и июне», – рассказали в пресс-службе.В летних детских лагерях дневного пребывания при образовательных организациях состоится межведомственная акция «Здоровье – твоё богатство». Запланированы и профилактические медосмотры учащихся профессиональных образовательных организаций.
Помимо этого, в июне в детских лагерях пройдут информационно-просветительские лекции и беседы. Отдельным пунктом станет форум «Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательных организациях Московской области: эффективные модели и межведомственное взаимодействие».
В конце мая и середине июня в профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры проведут профилактические беседы, классные часы и информационные акции.
В июне в нескольких музеях организуют показ видеоматериалов о вреде наркотиков, тематическое занятие «Здоровое поколение» а также акцию ко Дню молодёжи.
10 июня в онлайн-формате проведут методический семинар. В библиотеках региона с 25 по 27 июня пройдет акция «Кадр выбора: кино и книги против пустоты». А 26 июня в парках культуры и отдыха запланировано тематическое мероприятие «Молодёжный день здоровья». Для удалённой помощи запустят анонимный бот.