«Месяц ада»: у погибшего от укуса малярийного комара россиянина осталась беременная жена

Владислав и Камилия Ларионовы (фото: Instagram* @vladi_larionov)
Управляющий автосалоном Владислав Ларионов, вернувшийся из Африки, скончался в больнице Ульяновска. Его беременная жена оказалась в сложной ситуации.
Два года назад Камилия вышла замуж за директора автофирмы Владислава. Пара очень любила путешествовать и строила планы на будущее. Супруги приобрели квартиру, автомобиль и начали планировать ребёнка. Однако семейное счастье разбил несчастный случай.
В конце февраля Ларионовы отправились в Танзанию. Во время поездки в Занзибар 35-летнего Владислава укусил малярийный комар. О болезни мужчина узнал лишь после возвращения в Ульяновск.
Владислав Ларионов скончался 10 апреля. Это первый смертельный случай от малярии в Ульяновске. Спустя два дня мужчину похоронили. Семья не собиралась афишировать произошедшее, но история просочилась в СМИ.
Теперь же выяснилось, что вдова Владислава беременна. Близкие стараются утешать девушку и помогать ей пережить трагедию без вреда для ребёнка.
К тому же, после смерти мужа на Камилию свалилась ипотека и долги по кредитам. У девушки нет возможности погасить задолженности, поскольку этим всегда занимался Владислав.
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*запрещён в РФ
В конце февраля Ларионовы отправились в Танзанию. Во время поездки в Занзибар 35-летнего Владислава укусил малярийный комар. О болезни мужчина узнал лишь после возвращения в Ульяновск.
«Первые симптомы появились, когда они вернулись в Россию. Сначала у него поднялась температура до 39 градусов, всё было как при гриппе. Мы вызвали скорую. Тогда врачи подумали, что у него действительно грипп, забирать не стали», – рассказал брат Камилии Альберт в беседе с KP.ru.Спустя три-четыре дня состояние Владислава резко ухудшилось. Его госпитализировали, и в течение месяца врачи боролись за его жизнь.
Владислав Ларионов скончался 10 апреля. Это первый смертельный случай от малярии в Ульяновске. Спустя два дня мужчину похоронили. Семья не собиралась афишировать произошедшее, но история просочилась в СМИ.
Теперь же выяснилось, что вдова Владислава беременна. Близкие стараются утешать девушку и помогать ей пережить трагедию без вреда для ребёнка.
К тому же, после смерти мужа на Камилию свалилась ипотека и долги по кредитам. У девушки нет возможности погасить задолженности, поскольку этим всегда занимался Владислав.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова