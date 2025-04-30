Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ La Provincia: отправившийся в горы голландский турист пропал без вести в Италии

La Provincia: отправившийся в горы голландский турист пропал без вести в Италии

Фото: iStock/ Kirk Fisher

Фото: iStock/ Kirk Fisher

Голландский турист отправился в горы в Италии один и пропал без вести, сообщила газета La Provincia.
Отмечалось, что 31-летний мужчина приехал в провинцию Комо в Италии с супругой и ребенком. Утром в понедельник, 28 апреля, он отправился на прогулку в горы и не вернулся. Жена туриста рассказала о случившемся сотрудникам полиции в тот же день, и местные власти инициировали масштабные поиски.

К операции привлекли пожарных, работников правоохранительных органов, спасателей, волонтеров, а еще вертолеты и беспилотники. Никаких следов голландца пока обнаружить не получилось. Его телефон все еще недоступен.

Ранее сообщалось, что труп пропавшего в горах Северной Осетии 18 февраля альпиниста обнаружили спасатели. Спасатели нашли тело в снежной массе на глубине около восьми метров.

Читайте также:

Голого россиянина задержали за попытку взобраться на монумент в Джакарте

Mash: Российский турист не выжил из-за малярии после поездки в Африку

Бежавший в Киев российский фотограф задушил россиянку-модель
#туристы
#италия
#супруги
#спасатели
#горы
#поиски
#мужчина
Голого россиянина задержали за попытку взобраться на монумент в Джакарте
30 апреля 2025, 22:36

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan

В Джакарте задержали голого российского туриста, который пытался забраться на национальный памятник Монас, сообщил индонезийский телеканал Lintas INews.
Россиянин зашел на территорию достопримечательности через Восточные ворота и «осмелился пробежать без одежды и обуви» до основания монумента, высота которого составляет 132 метра. Это случилось на глазах у полицейских, которые «были шокированы» происходящим.

«Иностранец был успешно пойман только тогда, когда поднялся по лестнице в чашу памятника», — подчеркнул телеканал.

Задержанный рассказал, что его зовут Виктор, ему 36 лет, и он приехал из Российской Федерации. Со слов мужчины, он был в подавленном состоянии из-за стресса.

Власти Индонезии накормили российского туриста и дали ему возможность отдохнуть, а потом все же привезли в центральный полицейский участок Джакарты. После допроса мужчину передали иммиграционным властям.

Читайте также:

В горах Северной Осетии обнаружили тело пропавшего в феврале альпиниста

В Котельниках нашли котенка с ранами возле заднего прохода

На Египет обрушилась мощная песчаная буря
#туристы
#индонезия
#россияне
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В горах Северной Осетии обнаружили тело пропавшего в феврале альпиниста
30 апреля 2025, 22:23

Фото: iStock/ A-G-N-I

Труп пропавшего в горах Северной Осетии 18 февраля альпиниста обнаружили спасатели, сообщили в ГУ МЧС по республике в Телеграм-канале.
«В Ирафском районе Северной Осетии продолжаются работы по поиску двух альпинистов, попавших под лавину в ущелье Танадон», — отмечалось в сообщении.

Спасатели нашли труп альпиниста в снежной массе на глубине около восьми метров. Отмечалось, что на месте случившегося работают 22 представителя чрезвычайного ведомства.

В МЧС уточнили, что поиски затруднились погодными условиями — сходом лавин и недостаточной видимостью.

Напомним, что спортсмены, которые приехали в Дигорию на ледовый фестиваль «Таймази 2025», попали под лавину 18 февраля.

Ранее сообщалось, что На Египет обрушилась мощная песчаная буря. Небо стало оранжевым из-за огромного количества песка.

Читайте также:

В Котельниках нашли котенка с ранами возле заднего прохода

Mash: Российский турист не выжил из-за малярии после поездки в Африку

Бежавший в Киев российский фотограф задушил россиянку-модель
#альпинист
#мчс
#труп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Котельниках нашли котенка с ранами возле заднего прохода
30 апреля 2025, 22:07

Фото: iStock/ Kaycco

В городском округе Котельники нашли котенка с порезами, ссадинами и пробитыми внутренними органами, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на волонтеров.
Хвостатого со следами пыток нашла уборщица одного из подъездов на улице Строителей. Котенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не получилось.

Специалисты обнаружили у животного на теле порезы, ссадины, а еще рваные раны в области заднего прохода. Помимо прочего, у зверя были пробиты внутренние органы.

Ранее сообщалось, что российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и умер. Отмечалось, что 35-летний Владислав Л. из Ульяновска заразился малярией в Занзибаре, где он отдыхал с беременной супругой в феврале. После поездки мужчина почувствовал недомогание: температура под 39 градусов, головокружение.

Читайте также:

В Хабаровске девочка-подросток сняла на видео убийство котенка

В Крыму хозяин овчарки напал с ножом на хозяина таксы в ответ на замечание

На балкон россиянки залетела перепуганная сова
#коты
#смерть
#котельники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Египет обрушилась мощная песчаная буря
30 апреля 2025, 21:39

Фото: iStock/ Ghulam Hussain

На Египет обрушилась мощная песчаная буря. Небо поменяло цвет, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что на северо-западе страны прошла серьезная песчаная буря. Город Эс-Саллум почти погрузился во тьму. Небо стало оранжевым из-за огромного количества песка. Местные власти попросили жителей не выходить на улицу без необходимости.

Ранее начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на майских выходных. Эксперт заявил, что май начнется с холода. По словам синоптика, 2 мая погода будет чуть лучше, однако дождь с ветром не прекратятся, а дневная температура будет до 10 градусов, ночью обещают заморозки.

До этого председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал о стремительной заполняемости отелей на первые майские праздники.

Читайте также:

Mash: Российский турист не выжил из-за малярии после поездки в Африку

Бежавший в Киев российский фотограф задушил россиянку-модель

Зумеры оккупировали заброшенный аквапарк в Краснодаре после смерти Паши Техника
#египет
#небо
#погода
#город
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Российский турист не выжил из-за малярии после поездки в Африку
30 апреля 2025, 18:45

Фото: iStock/ gorodenkoff

Российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и умер, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что 35-летний Владислав Л. из Ульяновска заразился малярией в Занзибаре, где он отдыхал с беременной супругой в феврале. После поездки мужчина почувствовал недомогание: температура под 39 градусов, головокружение.

Изначально медики решили, что у туриста грипп, и поставили ему капельницу с витаминами. Потом начались осложнения, и россиянина госпитализировали. В больнице оказалось, что у Владислава малярия.

Врачи пытались спасти его жизнь, но мужчина все равно умер. Уточнялось, что перед путешествием Владислав с женой не прошли рекомендуемую химиопрофилактику от малярии.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева правоохранительные органы задержали 28-летнего фотографа, подозреваемого в убийстве своей 21-летней модели-сожительницы.

Читайте также:

Зумеры оккупировали заброшенный аквапарк в Краснодаре после смерти Паши Техника

В Кузбассе сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом на территории парка

СВУ случайно взорвались в квартире украинских диверсантов в Югре
#смерть
#африка
#супруги
#больница
#врачи
#жизнь
#температура
#мужчина
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате