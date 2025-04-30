La Provincia: отправившийся в горы голландский турист пропал без вести в Италии

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Голландский турист отправился в горы в Италии один и пропал без вести, сообщила газета La Provincia.
Отмечалось, что 31-летний мужчина приехал в провинцию Комо в Италии с супругой и ребенком. Утром в понедельник, 28 апреля, он отправился на прогулку в горы и не вернулся. Жена туриста рассказала о случившемся сотрудникам полиции в тот же день, и местные власти инициировали масштабные поиски.
К операции привлекли пожарных, работников правоохранительных органов, спасателей, волонтеров, а еще вертолеты и беспилотники. Никаких следов голландца пока обнаружить не получилось. Его телефон все еще недоступен.
Ранее сообщалось, что труп пропавшего в горах Северной Осетии 18 февраля альпиниста обнаружили спасатели. Спасатели нашли тело в снежной массе на глубине около восьми метров.
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К операции привлекли пожарных, работников правоохранительных органов, спасателей, волонтеров, а еще вертолеты и беспилотники. Никаких следов голландца пока обнаружить не получилось. Его телефон все еще недоступен.
Ранее сообщалось, что труп пропавшего в горах Северной Осетии 18 февраля альпиниста обнаружили спасатели. Спасатели нашли тело в снежной массе на глубине около восьми метров.
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Ольга Енгалычева