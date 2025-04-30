В горах Северной Осетии обнаружили тело пропавшего в феврале альпиниста

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Труп пропавшего в горах Северной Осетии 18 февраля альпиниста обнаружили спасатели, сообщили в ГУ МЧС по республике в Телеграм-канале.
«В Ирафском районе Северной Осетии продолжаются работы по поиску двух альпинистов, попавших под лавину в ущелье Танадон», — отмечалось в сообщении.
Спасатели нашли труп альпиниста в снежной массе на глубине около восьми метров. Отмечалось, что на месте случившегося работают 22 представителя чрезвычайного ведомства.
В МЧС уточнили, что поиски затруднились погодными условиями — сходом лавин и недостаточной видимостью.
Напомним, что спортсмены, которые приехали в Дигорию на ледовый фестиваль «Таймази 2025», попали под лавину 18 февраля.
Ранее сообщалось, что На Египет обрушилась мощная песчаная буря. Небо стало оранжевым из-за огромного количества песка.
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