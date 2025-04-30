Mash: Российский турист не выжил из-за малярии после поездки в Африку

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Российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и умер, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что 35-летний Владислав Л. из Ульяновска заразился малярией в Занзибаре, где он отдыхал с беременной супругой в феврале. После поездки мужчина почувствовал недомогание: температура под 39 градусов, головокружение.
Изначально медики решили, что у туриста грипп, и поставили ему капельницу с витаминами. Потом начались осложнения, и россиянина госпитализировали. В больнице оказалось, что у Владислава малярия.
Врачи пытались спасти его жизнь, но мужчина все равно умер. Уточнялось, что перед путешествием Владислав с женой не прошли рекомендуемую химиопрофилактику от малярии.
Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева правоохранительные органы задержали 28-летнего фотографа, подозреваемого в убийстве своей 21-летней модели-сожительницы.
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Изначально медики решили, что у туриста грипп, и поставили ему капельницу с витаминами. Потом начались осложнения, и россиянина госпитализировали. В больнице оказалось, что у Владислава малярия.
Врачи пытались спасти его жизнь, но мужчина все равно умер. Уточнялось, что перед путешествием Владислав с женой не прошли рекомендуемую химиопрофилактику от малярии.
Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева правоохранительные органы задержали 28-летнего фотографа, подозреваемого в убийстве своей 21-летней модели-сожительницы.
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Ольга Енгалычева