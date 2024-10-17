Meta* уволила сотрудников за использование купонов на еду не по назначению

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Американский IT-гигант Meta* сократил штат на несколько десятков человек из-за злоупотребления купонами наеду. Financial Times сообщает, что увольнения произошли в Лос-Анджелесе, пострадали сотрудники Instagram** и WhatsApp.
Компания предоставляет бесплатное питание в главном офисе и выдает 25-долларовые купоны на еду. Однако некоторые работники превысили свои полномочия: они покупали не только еду, но и другие товары, такие как патчи от прыщей, стиральный порошок и бокалы для вина.
The Guardian уточняет, что из Meta* ушли 24 человека, в том числе один сотрудник с годовой зарплатой в 400 тысяч долларов.
Meta* подтвердила увольнения. Представитель компании заявил, что в случаях ликвидации должностей они стараются найти сотрудникам альтернативные варианты.
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*Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
**Instagram — запрещенная в России социальная сеть.
The Guardian уточняет, что из Meta* ушли 24 человека, в том числе один сотрудник с годовой зарплатой в 400 тысяч долларов.
Meta* подтвердила увольнения. Представитель компании заявил, что в случаях ликвидации должностей они стараются найти сотрудникам альтернативные варианты.
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*Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
**Instagram — запрещенная в России социальная сеть.
Лия Мурадьян