Жители Бурятии массово фиктивно разводятся ради субсидий на оплату ЖКУ

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Жители Бурятии начали массово фиктивно разводиться для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что после развода женщины получают статус матерей-одиночек, а также приобретают право на выплаты для покрытия платежей на свет и отопление. При этом они продолжают жить со своими бывшими мужьями в гражданском браке.
По сведениям канала, в период с начала 2024 года в регионе зарегистрировали 2,9 тысячи браков, а расторгли – 3,1 тысячи. В среднем число семейных пар уменьшилось на 1,9%.
Хуже всего ситуация с оплатой ЖКУ в Закаменске, который остаётся единственным в России городе, где на протяжении 95 лет дома отапливают с помощью мазута. Расход вещества очень большой, но поставки осуществлять непросто. В итоге жителям города приходится платить 15 тысяч рублей в месяц за отопление в однокомнатной квартире. При этом средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей.
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По сведениям канала, в период с начала 2024 года в регионе зарегистрировали 2,9 тысячи браков, а расторгли – 3,1 тысячи. В среднем число семейных пар уменьшилось на 1,9%.
Хуже всего ситуация с оплатой ЖКУ в Закаменске, который остаётся единственным в России городе, где на протяжении 95 лет дома отапливают с помощью мазута. Расход вещества очень большой, но поставки осуществлять непросто. В итоге жителям города приходится платить 15 тысяч рублей в месяц за отопление в однокомнатной квартире. При этом средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова