SHOT: Аутизм стали чаще диагностировать во взрослом возрасте
Во взрослом возрасте аутизм стали диагностировать чаще. Теперь люди узнают о своём расстройстве после тридцати лет. Об этом пишет SHOT.
Среди взрослых, которым впервые диагностируют аутизм, всё больше женщин. Врачи связывают это с тем, что в детстве девочки часто приспосабливаются к окружению и скрывают свои особенности развития, из-за чего расстройство долгое время остаётся незамеченным. Подозрения на аутизм возникают лишь спустя годы: либо во время консультации с психологом, либо после прохождения теста в интернете. Затем профильный психиатр проверяет и подтверждает диагноз.
Подобная ситуация произошла с 30-летней жительницей Санкт-Петербурга. После года консультаций психолог предположила, что у неё расстройство аутистического спектра, и рекомендовала пройти тестирование. Результаты оказались положительными, и девушка обратилась к психиатру, специализирующемуся на аутизме и синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Уточняется, что врач подтвердил диагноз.
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