Метапневмовирус из Китая начал заражать россиян: почему в группе риска дети, первые симптомы и способы защиты

Фото: iStock/Artur Plawgo
В начале января 2025 года мир стал свидетелем вспышки метапневмовируса в Китае. Этот вирус, вызывающий респираторные заболевания, особенно опасен для детей из-за возможных осложнений. По последним данным, эпидемия добралась до России. Чем опасна инфекция и как вовремя ее распознать расскажет «Радио 1».
Что такое метапневмовирус?
Человеческий метапневмовирус (hMPV) — это сезонный респираторный вирус, который ежегодно вызывает острые респираторные инфекции. Он считается относительно «новым», так как был открыт в 2001 году. Первоначально этот вирус поражал только птиц, но затем мутировал и начал инфицировать людей. Метапневмовирус (metapneumovirus, MPV) относится к РНК-содержащим вирусам рода Metapneumovirus семейства Pneumoviridae. Вирус передается воздушно-капельным путем.
Группы риска:
- дети младше 5 лет, особенно новорожденные;
- пожилые люди старше 65 лет;
- лица с ослабленным иммунитетом.
Основные симптомы метапневмовирусной инфекции
Фото: iStock/ LeManna
Инфекция, вызванная метапневмовирусом, может проявляться как поражением верхних, так и, чаще, нижних дыхательных путей. Основные симптомы, вызываемые метапневмовирусом, включают:
- кашель;
- насморк;
- повышение температуры выше 38°С.
-
Дополнительные проявления могут быть следующими:
- вялость и слабость;
- головная боль;
- боль в горле;
- одышка;
- лимфаденопатия (увеличение лимфоузлов);
- конъюнктивит (воспаление слизистой глаза);
- тонзиллит (воспаление небных миндалин);
- экзантема (точечные кровоизлияния на коже лица, груди и спины);
- цианоз (синюшность кожных покровов).
Примерно у 25% пациентов с метапневмовирусной инфекцией наблюдаются симптомы расстройства пищеварения, такие как рвота и диарея. Также возможно увеличение печени и селезенки.
Особенности метапневмовирусной инфекции заключаются в том, что этот вирус, в отличие от других возбудителей острых респираторных заболеваний, преимущественно поражает нижние дыхательные пути, включая бронхи и легкие. Некоторые исследования показывают, что вирус может проникать в головной мозг.
Что известно о ситуации с метапневмовирусом в мире и в России
5 января 2025 года Роспотребнадзор сообщил, что внимательно следит за ситуацией, связанной с вспышкой метапневмовируса в Китае. Случаи заболевания были зафиксированы в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Родители сообщают о переполненных детских больницах. По информации Телеграм-канала Shot, распространение метапневмовируса на территории России вызывает особую тревогу, особенно среди детей из группы риска.
Читайте также:
В США впервые найден новый вид генипавируса
Вирусолог Малинникова: от метапневмовируса защитит обычная профилактика ОРВИ
Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, что необходимо знать о герпесе
Анастасия Хохлова