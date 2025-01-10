Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, что необходимо знать о герпесе

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Вирус простого герпеса является возбудителем широко распространённого вирусного заболевания — герпеса, которое поражает миллионы людей во всём мире. Герпес может проявляться в разных формах, включая герпес губ и генитальный герпес. Хотя эта инфекция не представляет опасности для жизни, она вызывает значительный дискомфорт и требует внимательного отношения к своему здоровью, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Симптомы герпеса могут отличаться в зависимости от типа вируса и локализации инфекции, но обычно включают образование групп пузырьков на покрасневшем участке кожи, которые могут лопаться и превращаться в язвочки. Также возможны зуд или жжение в поражённой области, повышение температуры и общее ухудшение самочувствия при первичном заражении.
Хотя полное устранение вируса невозможно, современные методы лечения помогают успешно контролировать заболевание и уменьшить его симптомы. При подозрении на герпес, рекомендуется обратиться к дерматовенерологу для диагностики и назначения лечения.
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«Пациентам с герпесом ротовой полости следует ограничить социальные контакты и избегать совместного использования предметов личной гигиены (зубная щетка, посуда и прочее). При генитальном герпесе половая жизнь должна быть также прекращена на период клинических проявлений», — сообщила врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталия Панчева.
Хотя полное устранение вируса невозможно, современные методы лечения помогают успешно контролировать заболевание и уменьшить его симптомы. При подозрении на герпес, рекомендуется обратиться к дерматовенерологу для диагностики и назначения лечения.
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Дайана Хусинова