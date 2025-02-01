В США впервые найден новый вид генипавируса

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В США был впервые найден новый вид генипавируса у землероек в штате Алабама. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Emerging Infectious Diseases.
«Анализ РНК тканей четырех пойманных северных короткохвостых землероек в штате Алабама выявил новый генипавирус, - говорится в статье. - Результаты исследования показывают наличие генипавирусных инфекций в Северной Америке» — пишут в журнале.
В статье указывается, что вирус смогли обнаружить ученые Квинслендского университета. Ему было дано название Кэмп-Хилл. Как правило, заболевания вызванные генипавирусом могут протекать как без симптомов, так и в качестве тяжелой респираторной инфекции. Также существует вероятность летального исхода.
Как прокомментировал данную находку один из авторов исследования Рис Пэрри, открытие крайне важно, так как благодаря ему можно сделать вывод, что подобные вирусы распространены на планете намного шире. В рамках дополнительных исследований нужно понять, может ли этот генипавирус передаваться человеку. Как отметили исследователи, Кэмп-Хилл похож на обнаруженный в Китае вирус Ланье.
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Иван Мусатов