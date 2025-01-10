Вирусолог Малинникова: от метапневмовируса защитит обычная профилактика ОРВИ

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От метапневмовируса, изменчивость которого куда слабее гриппа или коронавируса, помогут защититься стандартные меры профилактики ОРВИ. Об этом заявила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова. По ее информации, вирус хорошо описан в медицинской науке еще с начала XXI века.
«Учитывая, что этот вирус передается воздушно-капельным путем, как и вирус гриппа и коронавирус, скорость его распространения может быть большой в период эпидсезона и подъема всех респираторных инфекций. Поэтому любые меры профилактики, как специфической, так и неспецифической, и даже медикаментозной, сейчас очень даже актуальны», — пояснила специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров опроверг заявления о летальности метапневмовируса в 43%. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что подобный процент летальности может дать лихорадка Эбола, а, к примеру, та же современная чума летальна на 7%, коронавирус — 2-3%.
«Поэтому если бы летальность от метапневмовируса была 43%, то у нас был бы сейчас карантин. Я не вижу тут какого-то катастрофического события, в связи с этой вспышкой. Метапневмовирус — не новый вирус, он хорошо известен, детально его описали еще в 2001 году в Голландии», — подчеркнул врач.Читайте также:
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