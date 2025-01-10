Вирусолог Малинникова: от метапневмовируса защитит обычная профилактика ОРВИ

Для того, чтобы вернуться к регулярным занятиям спортом после новогодних праздников, нужно уметь мотивировать себя, пользоваться трекером привычек и вести доску достижений. Об этом рассказала тренер по фитнесу и йоге студии Your Balance Ирина Стрельникова. По ее словам, также важна четкая и достижимая цель, так как мозг устроен таким образом, что все, что не жизненно необходимо, для него не стоит особых усилий.